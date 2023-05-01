Mou: «Возможно, лучше пойти в аналитику, ибо думаю, что уже всем надоел»

Игрок по CS:GO в составе Forward Gaming Рустем mou Телепов поделился впечатлениями от победы в FONBET MEDIA ELEAGUE.

«Спасибо за поздравления! Мне не впервой играть дополнительные раунды, это рабочая ситуация. При счете 12:14 на второй карте я говорил, что нужно четко слышать мою информацию, ибо я коллю. Если мы будем это делать, то сможем камбекнуть и победить. Я рад, что так и произошло», — цитирует Телепова Metaratings.ru.

Также игрок отметил, что в третьем сезоне может появиться в качестве аналитика.

«Приму ли участие в третьем сезоне FONBET MEDIA LEAGUE? Не знаю. Возможно, лучше пойти в аналитику, ибо думаю, что уже всем надоел (смеется). Нужно дать дорогу молодым. Но так бы с удовольствием принял участие в следующем турнире!» — добавил он.

Турнир проходил с 28 по 30 апреля в LAN-формате в Москве. Общий призовой фонд составлял 1 500 000 рублей.