Mortal Kombat на Nintendo Switch выглядит очень плохо — геймеры в гневе
Владельцы Nintendo Switch очень недовольны версией Mortal Kombat 1 для консоли.
Порт выглядит значительно хуже старших версий. Ютубер ElAnalistaDeBits детально сравнил разные версии игры для разных платформ и показал, насколько сильно отличается графика Switch от других консолей.
Также игроки жалуются на постоянные баги в игре.
Ограниченный доступ Mortal Kombat 1 игроки, оформившие предзаказ делюкс-версии, получили 14 сентября. Для остальных игра станет доступна 19 сентября.
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