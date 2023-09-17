Mortal Kombat на Nintendo Switch выглядит очень плохо — геймеры в гневе

Владельцы Nintendo Switch очень недовольны версией Mortal Kombat 1 для консоли.

Порт выглядит значительно хуже старших версий. Ютубер ElAnalistaDeBits детально сравнил разные версии игры для разных платформ и показал, насколько сильно отличается графика Switch от других консолей.

Также игроки жалуются на постоянные баги в игре.

Ограниченный доступ Mortal Kombat 1 игроки, оформившие предзаказ делюкс-версии, получили 14 сентября. Для остальных игра станет доступна 19 сентября.