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Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch «спасут» от ужасной графики

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Один из создателей Mortal Kombat Эд Бун пообещал исправить версию Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Бун заявил, что студия постарается выпустить ту версию игры, которая бы полностью удовлетворила студию и игроков.

Ранее сообщество и СМИ раскритиковали версию файтинга для Nintendo Switch за технические проблемы и очень скудную графику даже для портативной консоли. Многие также остались недовольно стоимостью игры на приставке — версия для Switch стоит примерно 7 тысяч рублей.

Mortal Kombat 1. Mortal Kombat на Nintendo Switch выглядит очень плохо — геймеры в гневе

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