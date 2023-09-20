Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch «спасут» от ужасной графики

Один из создателей Mortal Kombat Эд Бун пообещал исправить версию Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Бун заявил, что студия постарается выпустить ту версию игры, которая бы полностью удовлетворила студию и игроков.

Ранее сообщество и СМИ раскритиковали версию файтинга для Nintendo Switch за технические проблемы и очень скудную графику даже для портативной консоли. Многие также остались недовольно стоимостью игры на приставке — версия для Switch стоит примерно 7 тысяч рублей.