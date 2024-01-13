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Морфеус сыграет Региса — выбор актера для «Ведьмака» от Netflix удивляет

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стало известно, что в новом сезоне «Ведьмака» от Netflix вампира Региса сыграет Лоуренс Фишберн — он же Морфеус из оригинальной трилогии «Матрица». Этот выбор привел многих в недоумение.

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Конечно, Фишберн — хороший актер, но крупный темнокожий мужчина слишком уж мало походит на книжно-игрового Региса, чья внешность отсылает к стереотипам о вампирах: худоба, бледность, тонкие черты лица... Похоже, образ Региса на экране будет сильно отличаться от своего прототипа.

Источник: TG-канал VG/Двач
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