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Молодой российский режиссер снимет первый эпизод сериала по игре The Last of Us

10:18
Кантемир Балагов. Фото Instagram
Кантемир Балагов. Фото Instagram

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет первый эпизод сериала The Last of Us по одноименной игре. Об этом сообщил сам Балагов у себя в Instagram.

Как сообщает Hollywood Reporter, изначально пилотную серию должен был снять режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, но он покинул проект из-за конфликта в расписании. Дата выхода сериала не сообщается.

29-летний Балагов — режиссер фильмов «Дылда» и «Теснота», обладатель призов ФИНПРЕССИ Каннского кинофестивала (2017, 2019).

The Last of Us вышла в 2013 году, продано более 20 миллионов копий игры. В 2020 году вышел сиквел игры, The Last of Us Part 2.

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