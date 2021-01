Молодой российский режиссер снимет первый эпизод сериала по игре The Last of Us

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет первый эпизод сериала The Last of Us по одноименной игре. Об этом сообщил сам Балагов у себя в Instagram.

Как сообщает Hollywood Reporter, изначально пилотную серию должен был снять режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, но он покинул проект из-за конфликта в расписании. Дата выхода сериала не сообщается.

29-летний Балагов — режиссер фильмов «Дылда» и «Теснота», обладатель призов ФИНПРЕССИ Каннского кинофестивала (2017, 2019).

The Last of Us вышла в 2013 году, продано более 20 миллионов копий игры. В 2020 году вышел сиквел игры, The Last of Us Part 2.