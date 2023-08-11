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Сегодня, 14:10

Молчун из GTA 3 стал самым «горячим» персонажем всей серии

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Клод.
Фото GTA The Trilogy — The Definitive Edition

Рейтинг самых привлекательных и «горячих» персонажей серии GTA составили девушки-геймеры. По их мнению, самым красивым из всех стал молчаливый протагонист GTA 3 Клод.

Серебро и бронзу на пьедестале красавчиков заняли Томми Версетти из Vice City и Си-Джей из GTA: San Andreas.

Франклин и Майкл из GTA 5 расположились в середине списка. Тревор, несмотря на хаотичную натуру и суровую внешность, также поделил место с двумя друзьями-подельниками.

Фото GTA 4.

А вот Джонни Клебиц из GTA 4 и GTA 5 прекрасной половине совсем не пришелся по вкусу — потрепанный жизнью байкер занял последнее место в списке.

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