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МОК не собирается включать киберспорт в программу Олимпиады

20:21

Председатель рабочей группы МОК по взаимодействию с киберспортом Давид Лаппартьен на сессии организации в Лозанне сообщил, что киберспорт не будет включен в программу Олимпийских игр.

При этом МОК намерен помогать международным спортивным федерациям развивать свои киберспортивные дисциплины (например, такие как FIFA 20).

— Мы не собираемся делать киберспорт спортом и признать официальную федерацию киберспорта. Мы не намерены добавлять киберспорт в программу Олимпийских игр, -цитирует Лаппартьена Inside the Games.

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