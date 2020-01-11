МОК не собирается включать киберспорт в программу Олимпиады

Председатель рабочей группы МОК по взаимодействию с киберспортом Давид Лаппартьен на сессии организации в Лозанне сообщил, что киберспорт не будет включен в программу Олимпийских игр.

При этом МОК намерен помогать международным спортивным федерациям развивать свои киберспортивные дисциплины (например, такие как FIFA 20).

— Мы не собираемся делать киберспорт спортом и признать официальную федерацию киберспорта. Мы не намерены добавлять киберспорт в программу Олимпийских игр, -цитирует Лаппартьена Inside the Games.