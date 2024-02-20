Мог бы быть и поярче — iPhone 16 Pro выйдет в безрадостных цветах

Известный инсайдер под ником Маджин Бу показал, как будут выглядеть новые цвета iPhone 16 Pro. Оказалось, что ничего чересчур яркого ждать не приходится — смартфон будет исполнен в «сером титане» и «пустынном титане».

Последний так и вовсе напоминает о милитари-стиле, до того не особенно свойственном компании Apple.

Разумеется, все это будет справедливым, только если инсайды оправдаются. Это должно стать ясно до сентября.