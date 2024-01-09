Модеры в ярости, GSC все отрицают — на GitHub забанили открытую версию движка S.T.A.L.K.E.R.

Сервис GitHub заблокировал сразу несколько сотен репозиториев, связанных с проектом Open X-Ray — открытой и улучшенной версией движка оригинальных игр серии S.T.A.L.K.E.R.

Это произошло по запросу компании Anti-Piracy Protection, выступающей от лица разработчиков. Впрочем, в GSC заявили, что никаких претензий никому не предъявляли и скорее всего речь идет о ложной жалобе. Если это так, то скоро блокировки должны будут снять.