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Modern Warfare 3 за 30 тысяч рублей — игроки в шоке от увиденной цены

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Call Of Duty Modern Warfare 3.
Фото Activision

19 августа в сети появился скриншот с предзаказом Call Of Duty: Modern Warfare 3 — за версию для PlayStation 5 в М.Видео предложили заплатить 30 тысяч рублей.

Цена на Modern Warfare 3.

По словам пользователей, страница в магазине продержалась несколько часов, после чего была удалена. Игроки остались недовольны такой ценовой политикой:

«Это шутка, надеюсь?! Они совсем обнаглели!» — комментарий одного из пользователей.

«Ой, а можно за миллион, пожалуйста? А то у меня так много денег, что их просто некуда тратить!» — комментарий одного из пользователей.

Нашлись и пользователи, которые заявили, что указанная цена — фейк.

«(неприятно удивился) также, как и все, и написал в тех.поддержку... Это фейк, игра будет стоить 10к, а не 30», — комментарий одного из пользователей.

Реальная цена игры на физических носителях в России пока неизвестна.

Релиз Modern Warfare 3 запланирован на 10 ноября. Ранее стало известно, что главным антагонистом шутера станет российский террорист Владимир Макаров.

Скриншот из&nbsp;игры. Activision показала Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — русские опять станут плохими?

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