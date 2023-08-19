Modern Warfare 3 за 30 тысяч рублей — игроки в шоке от увиденной цены

19 августа в сети появился скриншот с предзаказом Call Of Duty: Modern Warfare 3 — за версию для PlayStation 5 в М.Видео предложили заплатить 30 тысяч рублей.

Цена на Modern Warfare 3.

По словам пользователей, страница в магазине продержалась несколько часов, после чего была удалена. Игроки остались недовольны такой ценовой политикой:

«Это шутка, надеюсь?! Они совсем обнаглели!» — комментарий одного из пользователей.

«Ой, а можно за миллион, пожалуйста? А то у меня так много денег, что их просто некуда тратить!» — комментарий одного из пользователей.

Нашлись и пользователи, которые заявили, что указанная цена — фейк.

«(неприятно удивился) также, как и все, и написал в тех.поддержку... Это фейк, игра будет стоить 10к, а не 30», — комментарий одного из пользователей.

Реальная цена игры на физических носителях в России пока неизвестна.

Релиз Modern Warfare 3 запланирован на 10 ноября. Ранее стало известно, что главным антагонистом шутера станет российский террорист Владимир Макаров.