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Сегодня, 15:20

Модель показала косплей на одного из персонажей GTA 6 и собрала миллионы просмотров

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

О GTA 6 известно совсем немного, но это не мешает косплейщикам вовсю изображать персонажей оттуда.

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Модель под ником PeachJars изобразила промелькнувшую в трейлере игры девушку в купальнике с американским флагом — и, надо сказать, получилось похоже. Твитт с фотографией набрал более 8 миллионов просмотров.

Фото PeachJars, Twitter

Правда, кое-что PeachJars все-таки упустила — девушка из трейлера была перемазана грязью, но модель осталась чистой.

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