Модель показала косплей на одного из персонажей GTA 6 и собрала миллионы просмотров

О GTA 6 известно совсем немного, но это не мешает косплейщикам вовсю изображать персонажей оттуда.

Модель под ником PeachJars изобразила промелькнувшую в трейлере игры девушку в купальнике с американским флагом — и, надо сказать, получилось похоже. Твитт с фотографией набрал более 8 миллионов просмотров.

Фото PeachJars, Twitter

Правда, кое-что PeachJars все-таки упустила — девушка из трейлера была перемазана грязью, но модель осталась чистой.