Мобильная GTA: The Trilogy на голову выше ПК версии — видео со сравнением

Netflix выпустил обновленную версию Grand Theft Auto: The Trilogy для мобильных телефонов на операционной системе Android и iOS.

Версия для мобильных устройств оказалась куда производительней и красивее варианта для ПК и консолей — в игре для смартфона разработчики поправили освещение, а также физику и модели персонажей.

Геймеры задаются вопросом, стоит ли ждать таких же улучшений для других версий культовых частей GTA, однако, пока что, этот вопрос остается без ответа.