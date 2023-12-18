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Сегодня, 18:35

Мобильная GTA: The Trilogy на голову выше ПК версии — видео со сравнением

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA: The Trilogy.
Фото Rockstar Games

Netflix выпустил обновленную версию Grand Theft Auto: The Trilogy для мобильных телефонов на операционной системе Android и iOS.

Версия для мобильных устройств оказалась куда производительней и красивее варианта для ПК и консолей — в игре для смартфона разработчики поправили освещение, а также физику и модели персонажей.

Геймеры задаются вопросом, стоит ли ждать таких же улучшений для других версий культовых частей GTA, однако, пока что, этот вопрос остается без ответа.

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