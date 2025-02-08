Мизулина не возражает против запрета YouTube в России
Екатерина Мизулина побывала на встрече со школьниками и студентами в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.
Глава Лиги безопасного интернета посоветовала начинающим блогерам не гнаться за просмотрами, а делать упор на создание позитивного контента.
На вопрос о ситуации с YouTube в России Мизулина ответила, что поддерживает закрытие видеохостинга. Она назвала эту меру целесообразной, поскольку площадка неоднократно нарушала закон, отказываясь удалять материалы.
Нужно подождать год-два — тогда российские платформы станут более конкурентоспособными, отметила Мизулина.
Источник: ТАСС
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