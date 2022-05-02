Мировой релиз мобильной Apex Legends Mobile состоится в мае

Согласно официальному заявлению разработчиков игра Apex Legends Mobile выйдет в мае.

Пользователям можно предварительно зарегистрироваться как для Android, так и для iOS, чтобы первыми сыграть в Apex Legends: Mobile, когда она официально выйдет.

Игра была разработана в Respawn вместе с Tencent's Lightspeed & Quantum Studios, которая разработала мобильную версию PUBG.

В Apex Legends, за последний месяц в Steam одновременно было 192 000 игроков, не считая других платформ в Steam или PlayStation (4 и 5), Xbox (One и Series X|S) и Nintendo Switch.