Мировой релиз мобильной Apex Legends Mobile состоится в мае
Согласно официальному заявлению разработчиков игра Apex Legends Mobile выйдет в мае.
Пользователям можно предварительно зарегистрироваться как для Android, так и для iOS, чтобы первыми сыграть в Apex Legends: Mobile, когда она официально выйдет.
Игра была разработана в Respawn вместе с Tencent's Lightspeed & Quantum Studios, которая разработала мобильную версию PUBG.
В Apex Legends, за последний месяц в Steam одновременно было 192 000 игроков, не считая других платформ в Steam или PlayStation (4 и 5), Xbox (One и Series X|S) и Nintendo Switch.
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