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Сегодня, 13:14

Miracle- может вернуться в Dota 2 из инактива

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Профессиональный игрок в Dota 2 Амер Miracle- аль-Баркави в скором времени может вернуться на соревновательную сцену, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент Miracle- рассматривает вариант, при котором он может выступить во втором сезоне DPC 2023. Сам 25-летний киберспортсмен еще не принял окончательного решения о возвращении на профессиональную сцену, но склоняется к этому варианту.

Ожидается, что Miracle- должен принять решение о возвращении в ближайшее время.

Напомним, что последней командой Miracle- была Nigma Galaxy, которую он покинул в начале декабря. В заявлении организации было сказано, что игрок берет перерыв для решения своих проблем со здоровьем.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/miracle-mozhet-vernutsya-v-dota-2-iz-inaktiva-228330/
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