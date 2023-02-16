Miracle- может вернуться в Dota 2 из инактива

Профессиональный игрок в Dota 2 Амер Miracle- аль-Баркави в скором времени может вернуться на соревновательную сцену, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент Miracle- рассматривает вариант, при котором он может выступить во втором сезоне DPC 2023. Сам 25-летний киберспортсмен еще не принял окончательного решения о возвращении на профессиональную сцену, но склоняется к этому варианту.

Ожидается, что Miracle- должен принять решение о возвращении в ближайшее время.

Напомним, что последней командой Miracle- была Nigma Galaxy, которую он покинул в начале декабря. В заявлении организации было сказано, что игрок берет перерыв для решения своих проблем со здоровьем.