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Сегодня, 17:50

«Мир Танков» готовит коллаборацию с культовой российской рок-группой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Мир танков.
Фото Lesta Games

Lesta Games готовит танкистам коллаборацию с рок-группой «Ария».

В продажу поступит новый танк Объект 703-II Феникс с двухствольным орудием и уникальной музыкой перед и после боя.

Мир танков.
Фото Lesta Games

Также будет доступен экипаж с уникальной озвучкой:

— Михаил Житняков (Командир)
— Виталий Дубинин (Заряжающий)
— Владимир Холстинин (Наводчик)
— Сергей Попов (Мехвод)
— Максим Удалов (Радист)
— Жорик — талисман коллектива (Командир)

Мир танков.
Фото Lesta Games

Среди других интересностей — скины на танки по мотивам песен группы, надпись с лого группы, шевроны и различные элементы с атрибутикой «Арии» в ангаре.

Мир танков.
Фото Lesta Games

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