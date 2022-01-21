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Сегодня, 14:58

Минспорта утвердило программу подготовки для киберспортсменов

Виктория Кравченко

Министерство спорта России утвердило программу подготовки киберспортсменов, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Спортсмены должны будут уделять внимание физической подготовке от 25 до 40 процентов тренировочного времени. Им необходимо будет сдавать нормативы для попадания в группу высшего мастерства. Введены будут бег и приседания.

Мужчинам нужно будет пробежать три километра за 15 минут и присесть 25 раз без остановки. Женщины должны преодолеть два километра за 12 минут и сделать 23 приседания подряд.

Также должна быть теоретическая и психологическая подготовка. Подробности не раскрываются.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России.

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