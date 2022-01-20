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Сегодня, 12:17

Министерство спорта РФ официально разрешило открывать секции по киберспорту

Иван Торопцев
Корреспондент

Министерство спорта Российской Федерации и Федерация компьютерного спорта согласовали стандарты подготовки по киберспорту.

Теперь организации спортивной подготовки могут законно открывать киберспортивные секции. Также организации получили инструменты для планирования своей деятельности. Министерство утвердило единые требования к содержанию программ подготовки спортсменов по компьютерному спорту по различным дисциплинам, которые должны учитывать утвержденный стандарт.

В стандарт входят требования к структуре и содержанию программ спортивной подготовки, перечень нормативов, требования к организаторам и участникам спортивной подготовки, требования к результатам реализации программ спортивной подготовки, а также перечень особенностей подготовки к отдельным киберспортивным дисциплинам и требования к допустимым условиям реализации подготовки.

Киберспорт официально признан видом спорта в России в 2016 году.

Источник: https://resf.ru/news/federalnyj-standart-sportivnoj-podgotovki-po-vidu-sporta-komputernyj-sport-opublikovan/
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