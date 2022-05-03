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Сегодня, 10:38

Mind Games вышли на ESL One Stockholm Major

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Mind Games вышли на ESL One Stockholm Major.
Фото cyber.pressball.by

В рамках финала сетки за третью квоту на ESL One Stockholm Major в СНГ встретились команды Mind Games и CIS Rejects. Встреча закончилась со счетом 2-1 в пользу Mind Games.

Первая карта прошла со счетом 63-38 в пользу Mind Games, длительность карты составила 57 минут. Вторая карта игры прошла за 42 минуты со счетом 31-19 в пользу CIS Rejects. Третья карта длилась 37 минут и завершилась победой Mind Games со счетом 25-15.

Матчи плей-офф первого дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Восточной Европы проходят с 27 апреля по 2 мая в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 102 500 долларов США и 920 очков Dota Pro Circuit.

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