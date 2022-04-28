Mind Games победили PuckChamp в матче на DPC EEU 1st Division

В рамках DPC лиги первого дивизиона Восточной Европы прошел матч между командами PuckChamp и Mind Games. Best of 3 серия завершилась победой Mind Games со счетом 2-1.

Первая карта прошла за 27 минут и закончилась со счетом 24-4 в пользу PuckChamp. Вторая карта прошла за 41 минуту и закончилась со счетом 30-15 в пользу Mind Games. Третья карта прошла за 86 минут и закончилась со счетом 50-42 в пользу Mind Games.

Матчи плей-офф первого дивизиона DPC 2021/2022 S2 для Восточной Европы проходят с 27 апреля по 2 мая в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 102 500 долларов США и 920 очков Dota Pro Circuit.