Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 18:18

Минцифры предложило временно отменить таможенную пошлину на ввоз техники в Россию

Читать «СЭ» в

Минцифры могут отменить ввозные пошлины сроком на 6 месяцев для вычислительной техники.

Данное предложение касается также и компонентов для производства электроники — жестких дисков, накопителей и систем хранения данных. Такая мера удешевит производство электроники в стране, а также увеличит объем импорта электроники из Азии.

«Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России», — приводит текст сообщения министерства «Коммерсант».

Эксперты сомневаются, что подобная инициатива серьезно скажется на сложившейся ситуации, но «однозначно может быть полезной».

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5258927
1
0
Читайте также
Медведева могут не пустить в Великобританию на Уимблдон из-за санкций. Реально ли это?
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Sony отключила коды на PS Plus для российских аккаунтов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости