Минцифры предложило временно отменить таможенную пошлину на ввоз техники в Россию

Минцифры могут отменить ввозные пошлины сроком на 6 месяцев для вычислительной техники.

Данное предложение касается также и компонентов для производства электроники — жестких дисков, накопителей и систем хранения данных. Такая мера удешевит производство электроники в стране, а также увеличит объем импорта электроники из Азии.

«Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России», — приводит текст сообщения министерства «Коммерсант».

Эксперты сомневаются, что подобная инициатива серьезно скажется на сложившейся ситуации, но «однозначно может быть полезной».