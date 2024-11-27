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Милонов назвал выбор слова 2024 года негодяйством

Евгения Воскресенская
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Фото Виталий Милонов, соцсети.

Виталий Милонов раскритиковал выбор слова года от портала «Грамота.ру». Слово «вайб» показалось ему недостаточно русским. «Если этот портал имеет отношение к госструктурам, надо ему дать хорошенькую иносказательную затрещину за подобного рода негодяйство», — заявил Милонов в прямом эфире «Вечернего Абзаца».

&laquo;Вайб&raquo; стал словом года по&nbsp;версии &laquo;Грамоты.ру&raquo;. «Вайб» стал словом года по версии «Грамоты.ру»

Депутат посоветовал организаторам проекта учить русский язык или освобождать место для «нормальных людей». По-видимому, имелись в виду люди, «достаточно пропитанные духом имперской культуры», как выразился Милонов.

Источник: TG-канал ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
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