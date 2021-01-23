«Милан» заполнил трибуны на матче с «Аталантой» картонными фигурами героев видеоигры

«Милан» оригинально подошел к заполнению трибун на матч 19-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:3). Из-за пандемии игра прошла при пустых трибунах, однако красно-черные разместили портреты героев игры Fortnite. Некоторые из них были одеты в клубную форму.

AC Milan filled the San Siro with Fortnite cutouts ? pic.twitter.com/4dEnuyHWx5 — B/R Football (@brfootball) January 23, 2021