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«Милан» заполнил трибуны на матче с «Аталантой» картонными фигурами героев видеоигры

23 января 2021, 23:47
Трибуны «Сан-Сиро». Фото Twitter
Трибуны «Сан-Сиро». Фото Twitter
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«Милан» оригинально подошел к заполнению трибун на матч 19-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:3). Из-за пандемии игра прошла при пустых трибунах, однако красно-черные разместили портреты героев игры Fortnite. Некоторые из них были одеты в клубную форму.

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