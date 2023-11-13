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Сегодня, 23:10

Microsoft выпустит «съедобные» геймпады

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Microsoft

Microsoft подключилась к продвижению фильма «Вонка», приквелу к истории о Чарли и шоколадной фабрике с Тимоти Шаламе в главной роли.

Фото Microsoft

Именно поэтому они разыгрывают уникальный Xbox Series S, стилизованный под плитку шоколада, тематическую подставку под консоль и даже съедобные геймпады из шоколада.

Увы, просто так купить все это великолепие не получится — его можно только выиграть, подписавшись на официальный твиттер Xbox.

Источник: news.xbox.com
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