Microsoft выпустит «съедобные» геймпады

Microsoft подключилась к продвижению фильма «Вонка», приквелу к истории о Чарли и шоколадной фабрике с Тимоти Шаламе в главной роли.

Фото Microsoft

Именно поэтому они разыгрывают уникальный Xbox Series S, стилизованный под плитку шоколада, тематическую подставку под консоль и даже съедобные геймпады из шоколада.

Увы, просто так купить все это великолепие не получится — его можно только выиграть, подписавшись на официальный твиттер Xbox.