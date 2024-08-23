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Microsoft уберет «Панель управления» из следующих версий Windows

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Корпорация Microsoft планирует отказаться от «Панели управления» в будущих версиях OC Windows, пишет издание Neowin.

В компании подтвердили, что в ближайшее время «Панель управления» исчезнет из операционной системы, которая используется для настроек, удаления программ и других действий.

Ее заменит приложение «Параметры» с более современным и оптимизированным интерфейсом.

«Панель управления» появилась в 1985 году одновременно с релизом Windows 1.0.

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