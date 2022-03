Microsoft представила очередную подборку игр для Xbox Game Pass.

Компания Microsoft на своем сайте назвала игры, которые вскоре появятся в библиотеке Game Pass на консолях и PC.

В их число вошли:

Shredders (ПК и Xbox Series) — 17 марта;

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (консоли и ПК) — 17 марта;

Tainted Grail: Conquest (консоли) — 22 марта;

Zero Escape: The Nonary Games (консоли и ПК) — 22 марта;

Norco (ПК) — 24 марта;

F1 2021 (консоли) EA Play — 24 марта;

Crusader Kings III (Xbox Series) — 29 марта;

Weird West (консоли и ПК) — 31 марта.