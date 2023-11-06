Microsoft готовит искусственный интеллект, который оставит сценаристов без работы

Microsoft в сотрудничестве с Inworld AI собирается создать набор инструментов на основе искусственного интеллекта, который будет работать с игровым нарративом — например, печатать целые сценарии на основе целого запроса, или динамически генерировать квесты и диалоги для игрока.

Теоретически, все это уже сейчас возможно при помощи ChatGPT. Однако вполне очевидно, что ресурсы Microsoft могут привести к настоящим прорывам в этой сфере. Конечно, едва ли в обозримом будущем программы полностью заменят живых сценаристов, но движется все именно в эту сторону.