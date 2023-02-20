MettRuM назвал Silent, xiao8 и Aui_2000 лучшими тренерами в Dota 2

Тренер состава Entity Gaming Даниил MettRuM Гилев ответил на вопрос, каких наставников считает лучшими в Dota 2.

«Обычно это тренеры команд, которые добились больших успехов. Но это невозможно определить, потому что если следишь за игроком, то видишь результат его работы. Он выиграл линию, сделал крутой мув, стабильно выполняет свои обязанности. Работа тренера остается за чертой трансляции. Нельзя сказать, что он сделал в определенном моменте. В один период тренер провел огромную работу и дал буст команде, а в другой толком не проявил себя, а игроки хорошо выступали и без него. Скорее всего, те тренеры, которые добиваются хороших результатов, будут считаться хорошими. Silent, xiao8, Aui_2000, но, опять же, никто не видит их работы, поэтому однозначно нельзя ничего утверждать», — приводит Metaratings.ru слова Гилева.

Ранее MettRuM поделился мнением о форме команды Team Liquid.