Method EU стала чемпионом Mythic Dungeon International 2019

Method EU обыграла Method NA в гранд-финале Mythic Dungeon International 2019 и стала чемпионом турнира по World of Warcraft. Противостояние завершилось со счетом 3:0.

Mythic Dungeon International — это соревнования в режиме PvE, где игроки на время проходят подземелья с эпохальным ключом из актуального дополнения Battle for Azeroth. Решающий этап чемпионата состоялся в рамках BlizzCon 2019 в Анахайме, США. За победу Method EU получила 140 тысяч долларов.

Method — американская киберспортивная организация и гильдия в World of Warcraft, которую основал Скотт «Sco» МакМиллан в 2005 году. В 2019 году она первой убила Королеву Азшару в рейде «Вечный Дворец» в эпохальном режиме.