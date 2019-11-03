Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт

Method EU стала чемпионом Mythic Dungeon International 2019

08:20

Method EU обыграла Method NA в гранд-финале Mythic Dungeon International 2019 и стала чемпионом турнира по World of Warcraft. Противостояние завершилось со счетом 3:0.

Mythic Dungeon International — это соревнования в режиме PvE, где игроки на время проходят подземелья с эпохальным ключом из актуального дополнения Battle for Azeroth. Решающий этап чемпионата состоялся в рамках BlizzCon 2019 в Анахайме, США. За победу Method EU получила 140 тысяч долларов.

Method — американская киберспортивная организация и гильдия в World of Warcraft, которую основал Скотт «Sco» МакМиллан в 2005 году. В 2019 году она первой убила Королеву Азшару в рейде «Вечный Дворец» в эпохальном режиме.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/games/news/method-eu-stala-chempionom-mythic-dungeon-international-2019

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир