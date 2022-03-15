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Сегодня, 12:35

Менеджер Team Orca признался в мошенничестве

Читать «СЭ» в
Team Orca.

Менеджер команды Team Orca Gary Ng опубликовал открытое письмо на Reddit, в котором попытался объяснить ситуацию с дисквалификацией команды на официальных турнирах по Dota 2.

«Так как время поджимало, а мои инвестиции в команду, которые все были моими сбережениями, шли насмарку, я лично заставил игроков Orca сыграть за Apex. Я был слеп и не думал о том, что факт передачи аккаунтов может подставить самих игроков, а также соревновательную целостность турнира и игру, которую я люблю.

Игроки Orca и Apex — очень талантливые, и я в одиночку разрушил их карьеры. Однако я могу заверить, что обе команды не участвовали в сливе матчей», — признался менеджер в своем заявлении.

12 марта составы Team Orca и Apex получили пожизненные баны на турнирах от Valve за передачу аккаунтов во время официальных матчей. Под блокировку попали Чен vtFaded Джи Хао, Лай Ahjit Джей Сун и еще восемь игроков.

(Анастасия Бойцова)

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