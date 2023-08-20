Мэддисон назвал GTA 4 самой скучной игрой в серии

Стример Илья Maddyson Давыдов очень негативно высказался о GTA 4 — блогер назвал ее «самой скучной частью серии».

Илья Мэддисон. Фото Соцсети блогера

GTA 4 — самая скучная. Если я хочу поиграть в игру с реализмом и драматической историей, то я скорее пройду Mafia... В GTA 4 уровень миссий не дотягивает по серьезности до реально серьезных игр.

Она все равно клоунская в стиле Rockstar, но при этом здесь очень серьезный главный герой и все очень коричневое, депрессивное. Это странный диссонанс — я вижу в этом основную проблему, — рассказал Мэддисон.

Также стример заявил, что у игры есть несколько неотработанных механик, в числе которых стрельба и вождение машин.

Недавно геймеры выбирали лучшего злодея серии GTA. По мнению игроков, лучшим из всех стал Дмитрий из GTA 4.