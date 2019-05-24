Майк Тайсон создаст площадку для игроков в Hearthstone

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вложил средства в киберспортивную компанию Fade 2 Karma, информирует ESPN. Точная сумма не уточняется.

Компания занимается такими играми, как Hearthstone и Magic: The Gathering. В нее входят порядка 20 человек, которые выступают, делают стримы и создают другой контент.

Тайсон намерен создать для них площадку в городе Эль Сегундо (штат Калифорния). Там расположена его компания по производству марихуаны Tyson Ranch.

Бывший боксер создаст для киберспортсменов все удобства: персональные стримерские комнаты, сцену для турниров, студию, а на крыше будет зона для вечеринок.

Отметим, что недавно Тайсон принял участие в трансляции игрока в Hearthstone Алли Alliestrasza Грейс.