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Мавлютов отреагировал на перестановки в Virtus.pro на позиции тренера

Виктория Кравченко
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Профессиональный комментатор Рустам Adekvat Мавлютов прокомментировал перестановки в Virtus.pro на позиции тренера.

«Dota 2 претерпела сильные изменения, требуется много мозговой активности, чтоб понять, что нужно сейчас брать своим игрокам и как подстроиться под мету или адаптировать под себя. Еще одна голова лишней не будет. Плюс, я думаю, Сергей придет в состав, как и наставник вовне внутриигровой части. Как игрок, который по себе знает, что такое отборы на крупные турниры и участие в LAN-турнирах, в связке с Fng даст в нужное время актуальную инфу по настрою и моральному подходу к более молодым тиммейтам», — сказал Мавлютов Cybersport.Metaratings.ru.

Virtus.pro 3 мая анонсировала изменения в составе команды. Тренером команды стал Сергей God Брагин. Тимур Ahilles Кульмухамбетов занял место аналитика в Virtus.pro.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/adekvat-god-so-svoim-opytom-v-dota-2-bessporno-yavlyaetsya-usileniem-dlya-virtus-pro-248238/
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