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Матч DPC 2021/2022 S2 Gladiators vs Nigma Galaxy перенесен на неопределенный срок

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Матч DPC 2021/2022 S2 Gladiators vs Nigma Galaxy перенесен на неопределенный срок.

22 марта в рамках первого дивизиона DPC Европы был отложен матч между Gladiators и Nigma Galaxy. Новая дата проведения игры пока неизвестна.

Как сообщили организаторы турнира Dreamhack, матч был перенесен из-за состояния здоровья игроков Nigma Galaxy. Менеджмент Nigma Galaxy сообщил, что у всего состава, кроме GH, подтвержден COVID-19.

В общей сложности это уже второй перенесенный на неопределенный срок матч в DPC первого дивизиона Европы. До этого матч между Team Liquid и OG был перенесен из-за обнаруженного во время скримов бага, который позволял видеть, когда соперники убивают нейтральных крипов.

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