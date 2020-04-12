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Мать Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом

14:15
Надин Гонсалвес и Тиаго Рамос. Фото instagram.com
Надин Гонсалвес и Тиаго Рамос. Фото instagram.com
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Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес опубликовала новую фотографию. Женщина сообщила об отношениях с киберспортсменом Тиаго Рамосом.

«Необъяснимое невозможно объяснить, если человек живет», — подписала фото с Рамосом Надин.

«Будь счастлива, мама. Люблю тебя», — написал в комментариях Неймар.

22-летний Рамос выступает в составе команды «4k Easy» на турнирах по шутеру на выживание Free Fire для мобильных устройств. Игра очень популярна в Бразилии.

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