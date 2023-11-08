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Mass Effect 4 получила загадочный тизер-трейлер

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Bioware

В Bioware отметили день рождения серии Mass Effect началом рекламной кампании ее новой части. За последние несколько часов игра получила уже два загадочных мини-тизера, каждый из которых показывает бредущего куда-то в полутьме персонажа.

Закончилось все публикацией полного ролика, длящегося уже целых 34 секунды. Его героиня — женщина в закрытом шлеме и весьма стильной броне с логотипом N7, эмблемой земного спецназа, куда в свое время входил и герой первой части капитан Шепард.

Mass Effect. Mass Effect 4: когда выйдет, на каком движке разрабатывается и другие факты

Полное название новой игры или дата выхода раскрыты в тизере так и не были.

Источник: YouTube
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