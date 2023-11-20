Marvel's Wolverine станет мрачнее и жестче, чем игры про Человека-паука
Новая игра от Insomniac выйдет в 2025 году и станет мрачным боевиком.
Журналист Дэниел Рихтман рассказал немного подробностей о предстоящем релизе Marvel's Wolverine. События игры будут происходить на вымышленном острове Мадрипур — место вдохновлено Сингапуром. Этот остров часто упоминался в историях о Людях Икс — на нем скрывались контрабандисты, вели свои дела наемники, а также тайные общества и полевые командиры.
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Ранее стало также известно, что по структуре игры Marvel's Wolverine будет напоминать новый God of War — в игре будет большой, но линейный мир, наполненный различными сюжетными событиями.
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