Marvel's Blade на PS5 не выйдет — игра точно будет эксклюзивом Xbox

Официальный YouTube канал Xbox опубликовал трейлер Marvel's Blade.

От трейлера, показанного на The Game Awards, ролик отличается только тем, что в конце появляется информация об эксклюзивности на консоли от Microsoft. В интернете ходили слухи, что игра станет эксклюзивной для Xbox и ПК.

Разработкой Marvel's Blade занимается студия Arkane, ответственная за серию Dishonored, а также игры Deathloop и Dark Messiah of Might and Magic.