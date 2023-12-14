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Сегодня, 15:25

Marvel's Blade на PS5 не выйдет — игра точно будет эксклюзивом Xbox

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Blade.
Фото New Line Cinema

Официальный YouTube канал Xbox опубликовал трейлер Marvel's Blade.

От трейлера, показанного на The Game Awards, ролик отличается только тем, что в конце появляется информация об эксклюзивности на консоли от Microsoft. В интернете ходили слухи, что игра станет эксклюзивной для Xbox и ПК.

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Разработкой Marvel's Blade занимается студия Arkane, ответственная за серию Dishonored, а также игры Deathloop и Dark Messiah of Might and Magic.

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