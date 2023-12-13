Marvel разработает 5 игр для любителей супергероев

Marvel планирует покорять видеоигровой рынок — сейчас в разработке находятся сразу 5 игр по известным вселенным.

Первая игра, анонс которой состоялся совсем недавно — Marvel's Blade от студии Arkane. Сюжет расскажет геймерам о путешествиях охотника на вамиров в Париже.

Ходят слухи, что игра станет эксклюзивом для ПК и консолей Xbox.

Второй игрой стала Marvel's Wolverine — экшен от студии Insomniac, подарившей геймерам две части Spider-Man.

Игра про Росомаху будет жестоким и мрачным экшеном в духе God of War: Ragnarok. Релиз проекта запланирован на 2024 год.

Проекты в разработке, о которых нет почти никакой информации:

1. Iron Man от Electronic Arts

2. Captain America от Scydance

3. Black Panther от Cliffhanger Studio