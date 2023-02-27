Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 18:20

Marl1ne поделился впечатлениями от The Lima Major

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Профессиональный игрок состава Nemiga Gaming по Dota 2 Станислав Marl1ne Поторак поделился впечатлениями от The Lima Major, а также прокомментировал результат BetBoom Team.

«Какая команда меня удивила после групповой стадии The Lima Major? Ну, конечно же, это Talon Esports, как и для многих людей. Я думал, что она попадет еле-еле в нижнюю сетку и вылетит где-то в первых раундах, но игроки показали класс. Ещё понравилась Shopify Rebellion. Ожидания были и от Talon Esports. Возможно, я уже просто перестал верить в нее, но команда хорошо проявила себя в групповом этапе. Почему BetBoom Team, которые сенсационно покинула турнир, показала такой результат? На самом деле, здесь есть определенная закономерность. Да, в BetBoom Team крутые исполнители, гении мысли, но я не думаю, что если собрать команду из пяти s1mple в мире Dota 2, то она даст результат. Они достойно отыграли DPC-лигу, хотя объективно там просто не было соперников. Две-три команды только могли что-то этому коллективу противопоставить. На мейджоре BetBoom Team плохо выступала как команда, на мой взгляд, вот и вылетела. Не знаю, что дальше они будут делать, но имена в составе намекают на чей-то кик. Но, надеюсь, организация сохранит весь ростер», — приводит слова Поторака Cybersport.Metaratings.ru.

BetBoom Team считалась одной из команд-фаворитов на The Lima Major 2022. В группе В команда одержала одну победу, четыре ничьи к трем поражениям. Имея в активе лишь шесть очков, она не прошла в плей-офф турнира.

The Lima Major 2023 идет с 22 февраля по 5 марта в Лиме, Перу. 18 лучших команд мира разыграют 500 тысяч долларов призовых и 1900 DPC-очков.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/marl1ne-o-betboom-imena-v-sostave-namekayut-na-cei-to-kik/
0
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рейнджерс» избавились от Кравцова
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Smiling Knight назвал аутсайдеров The Lima Major
Новости
RSS RSS
Все новости