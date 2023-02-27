Marl1ne поделился впечатлениями от The Lima Major

Профессиональный игрок состава Nemiga Gaming по Dota 2 Станислав Marl1ne Поторак поделился впечатлениями от The Lima Major, а также прокомментировал результат BetBoom Team.

«Какая команда меня удивила после групповой стадии The Lima Major? Ну, конечно же, это Talon Esports, как и для многих людей. Я думал, что она попадет еле-еле в нижнюю сетку и вылетит где-то в первых раундах, но игроки показали класс. Ещё понравилась Shopify Rebellion. Ожидания были и от Talon Esports. Возможно, я уже просто перестал верить в нее, но команда хорошо проявила себя в групповом этапе. Почему BetBoom Team, которые сенсационно покинула турнир, показала такой результат? На самом деле, здесь есть определенная закономерность. Да, в BetBoom Team крутые исполнители, гении мысли, но я не думаю, что если собрать команду из пяти s1mple в мире Dota 2, то она даст результат. Они достойно отыграли DPC-лигу, хотя объективно там просто не было соперников. Две-три команды только могли что-то этому коллективу противопоставить. На мейджоре BetBoom Team плохо выступала как команда, на мой взгляд, вот и вылетела. Не знаю, что дальше они будут делать, но имена в составе намекают на чей-то кик. Но, надеюсь, организация сохранит весь ростер», — приводит слова Поторака Cybersport.Metaratings.ru.

BetBoom Team считалась одной из команд-фаворитов на The Lima Major 2022. В группе В команда одержала одну победу, четыре ничьи к трем поражениям. Имея в активе лишь шесть очков, она не прошла в плей-офф турнира.

The Lima Major 2023 идет с 22 февраля по 5 марта в Лиме, Перу. 18 лучших команд мира разыграют 500 тысяч долларов призовых и 1900 DPC-очков.