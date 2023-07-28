«Марафон» и BetBoom сразятся в CS:GO

Лето прекрасно всем, кроме того, что в главных чемпионатах по футболу, хоккею и другим топовым видам спорта наступает скучное межсезонье.

Чтобы как-то взбодрить себя и своих любимых клиентов, БК «Марафон» решила бросить перчатку коллегам-соперникам из BetBoom, вызвав их на турнир по CS:GO!

Еще более веселым и непредсказуемым это сражение сделает участие третьей стороны — известных киберспортивных журналистов Sports.ru, Metaratings и студии Fissure. Тут-то мы и узнаем, кто лучше на поле виртуального боя: принимающие пари на кибер букмекеры или освещающие его медиа.

Турнир из восьми команд состоится 10 августа, букмекеры уже настраивают прицелы и обещают уничтожить друг друга.

Трансляции, популярные стримеры, крутые призы — тут все будет на уровне. Следите за анонсами и подробностями в соцсетях «Марафона» и BetBoom!