Мама Неймара рассталась с киберспортсменом, который был младше ее сына

Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес рассталась с киберспортсменом Тиаго Рамосом, сообщает O Dia.

По информации СМИ, пара могла расстаться из-за прошлых отношений Тиаго. Тем не менее, друзья 22-летнего киберспортсмена считают, что он и Надин отдыхают друг от друга.

22-летний Рамос выступает в составе команды «4k Easy» на турнирах по шутеру на выживание Free Fire для мобильных устройств. Игра очень популярна в Бразилии.

Форварду «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару — 28 лет.