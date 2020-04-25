Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт

Мама Неймара рассталась с киберспортсменом, который был младше ее сына

22:33
Надин Гонсалвес и Тиаго Рамос. Фото instagram.com
Надин Гонсалвес и Тиаго Рамос. Фото instagram.com
Теги:

Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес рассталась с киберспортсменом Тиаго Рамосом, сообщает O Dia.

По информации СМИ, пара могла расстаться из-за прошлых отношений Тиаго. Тем не менее, друзья 22-летнего киберспортсмена считают, что он и Надин отдыхают друг от друга.

22-летний Рамос выступает в составе команды «4k Easy» на турнирах по шутеру на выживание Free Fire для мобильных устройств. Игра очень популярна в Бразилии.

Форварду «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару — 28 лет.

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир