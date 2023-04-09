Malr1ne завил, что у Lefitan была мутная репутация

Профессиональный игрок состава Nemiga Gaming по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак рассказал, за что был кикнут Lefitan из HYDRA.

«В принципе, было очевидно. Все тыкают на него пальцем и знают, по какой причине. Организация решила избавиться от такой персоны, дабы хоть в какой-то мере убавить прессинг на себя.

У него и так репутация была мутная. Все знают, как он играл и играет в пабах сейчас. Выглядело это сомнительно. Сейчас, возможно, немного по-другому (я давно не попадался с ним в матчмейкинге). Максимум будут звать в какие-то рофло-стаки на рофло-турниры. По крайней мере, мне так кажется», — цитирует Поторака Cybersport.Metaratings.ru.

8 апреля киберспортивная организация HYDRA объявила об изменениях в составе по Dota 2. Команду покинул Анатолий Lefitan Крупнов, которого подозревали в использовании ПО для нечестной игры.