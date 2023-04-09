Киберспорт
Новости
Игры
Главная
Киберспорт

Сегодня, 11:17

Malr1ne завил, что у Lefitan была мутная репутация

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Профессиональный игрок состава Nemiga Gaming по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак рассказал, за что был кикнут Lefitan из HYDRA.

«В принципе, было очевидно. Все тыкают на него пальцем и знают, по какой причине. Организация решила избавиться от такой персоны, дабы хоть в какой-то мере убавить прессинг на себя.

У него и так репутация была мутная. Все знают, как он играл и играет в пабах сейчас. Выглядело это сомнительно. Сейчас, возможно, немного по-другому (я давно не попадался с ним в матчмейкинге). Максимум будут звать в какие-то рофло-стаки на рофло-турниры. По крайней мере, мне так кажется», — цитирует Поторака Cybersport.Metaratings.ru.

8 апреля киберспортивная организация HYDRA объявила об изменениях в составе по Dota 2. Команду покинул Анатолий Lefitan Крупнов, которого подозревали в использовании ПО для нечестной игры.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/malr1ne-u-lefitan-i-tak-reputaciya-byla-mutnaya/
0
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ремейке Resident Evil 4 появился бесплатный новый режим «Наемники»
Новости
RSS RSS
Все новости