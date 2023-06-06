Malr1ne рассказал о своих эмоциях после вылета Nemiga во второй дивизион

Мидер состава Nemiga Gaming по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак прокомментировал вылет команды из высшего дивизиона DPC-лиги для Восточной Европы.

«Обидно, но пофиг. Я уже столько членов во рту своем ощутил, что как-то все равно. Не в первый и не в последний раз проигрываю. В первом матче против One Move нормально играли в начале, а потом ничего не происходило и мы просто утихли, потеряли связь с игрой. Потом HYDRA удивила нас Arc Warden на ластпик, но и мы сыграли отвратительно. Саня [v1olent], мне так кажется, вообще поник. Бывает, что сказать», — цитирует киберспортсмена Metaratings.ru.

На тай-брейках Nemiga Gaming проиграла HYDRA и One Move. Команда Поторака получила 23 тысячи долларов призовых и покинула первый дивизион.