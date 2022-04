Макрон предложил провести The International 2024 по Dota 2 во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал развивать в стране киберспорт и высказался о желании провести в 2024 году The International по Dota 2.

«Видеоигры — важная составляющая французской культуры, имиджа нашей страны в мире. Вот почему я хочу, чтобы и здесь у нас был стратегический подход, чтобы продолжать создавать условия, которые делают Францию страной видеоигр: мы внедрили налоговую льготу на видеоигры, мы хотим сделать ее постоянной и продолжаем работать над финансированием создания и обучения разработчиков.

Наконец, я не забываю киберспорт, еще одну область французского мастерства с такими командами, как Team Vitality или Karmine Corp. В этом случае у нас есть историческая возможность — Олимпийские игры-2024. Мы должны воспользоваться ею, чтобы связать Олимпиады двух миров, приняв в этом году крупнейшие спортивные соревнования в мире: мэйджор по CS:GO, Worlds по League of Legends или The International по Dota 2?, — заявляет Макрон в интервью The Big Whale.

Действующий президент Франции не впервые пытается привлечь внимание молодого поколения к своей персоне. Ранее Макрон распорядился в своем штабе создать сервер в Minecraft. Там воссоздан Елисейский дворец, дворец Конгрессов и другие достопримечательности Франции.