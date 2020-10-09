Разработчики нового хоккейного симулятора NHL 21 опубликовал десятку лучших центральных нападающих игры. Возглавил список Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», общий рейтинг которого 95 OVR. На втором месте располагается Сидни Кросби из «Питтсбурга» — 93 OVR, а замыкает тройку Натан Маккиннон из «Колорадо» — 92 OVR.

Единственным российским игроком в топ-10 является Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург». Его общий рейтинг равен 91 OVR.

Top 10 Centers in #NHL21 ?



Agree with our rankings? ?



See how your favorite players stack up in the Top 50 ??https://t.co/kRebOUq7EO pic.twitter.com/ObfhHcqBAB — EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) October 8, 2020

Релиз нового хоккейного симулятора NHL 21 запланирован на 16 октября. Игра выйдет только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.