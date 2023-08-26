Magician не верит, что Virtus.pro выйдет из группы на The International 12

Бывший CEO HellRaisers Алексей Magician Слабухин поделился мнением о квалификации к The International 12 для Восточной Европы.

«Итоги — полная рулетка и рандом. Я думаю, что букмекеры заработали достаточно много. Мои все прогнозы и близко не прошли. Удивление только от One Move, которая так далеко зашла. Напоминает Team Empire пару лет назад», — цитирует Слабухина Metaratings.ru.

Также он отметил, что Virtus.pro не выглядит сильнее команд из второго дивизиона Западной Европы.

«Медведи» молодцы, что вышли на TI12. Но будем откровенны — если бы 9 Pandas, BB или Team Spirit играли, шансов бы не было. Я не вижу ситуацию, при которой ребята выйдут из группы на The International 12, общий фон региона слабый. Многие команды из второго дивизиона Западной Европы катком переедут по всем, кто участвовал в квалификации», — добавил Magician.

Virtus.pro прошла на The International-2023 через региональные квалификации. В гранд-финале команда обыграла One Move со счетом 3:0.