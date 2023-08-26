Видеоигры
Новости
Игры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:41

Magician не верит, что Virtus.pro выйдет из группы на The International 12

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший CEO HellRaisers Алексей Magician Слабухин поделился мнением о квалификации к The International 12 для Восточной Европы.

«Итоги — полная рулетка и рандом. Я думаю, что букмекеры заработали достаточно много. Мои все прогнозы и близко не прошли. Удивление только от One Move, которая так далеко зашла. Напоминает Team Empire пару лет назад», — цитирует Слабухина Metaratings.ru.

Также он отметил, что Virtus.pro не выглядит сильнее команд из второго дивизиона Западной Европы.

«Медведи» молодцы, что вышли на TI12. Но будем откровенны — если бы 9 Pandas, BB или Team Spirit играли, шансов бы не было. Я не вижу ситуацию, при которой ребята выйдут из группы на The International 12, общий фон региона слабый. Многие команды из второго дивизиона Западной Европы катком переедут по всем, кто участвовал в квалификации», — добавил Magician.

Virtus.pro прошла на The International-2023 через региональные квалификации. В гранд-финале команда обыграла One Move со счетом 3:0.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/magician-ya-ne-vizu-situaciyu-pri-kotoroi-virtuspro-vyidet-iz-gruppy-na-the-international-12/
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сеть попали фото титаново-серого iPhone 15 Pro

GTA 6 выйдет быстрее, чем мы думали? Rockstar открывает новую студию
Новости
RSS RSS
Все новости