«Магазин как в Fortnite» — игроки раскритиковали монетизацию Mortal Kombat 1

Игроки с Reddit раскритиковали внутриигровой магазин в Mortal Kombat 1 — их возмутило, что платная игра напоминает условно-бесплатный Fortnite. Многие из предметов получить без микротранзакций попросту не выйдет.

Фото NetherRealm Studios

В комментариях сошлись на том, что лучший способ выразить свое неудовольствие — это попросту не пользоваться магазином, чтобы разработчики поняли, что на этом заработать не получится. А некоторые замечали, что проблемы с монетизацией в играх начались не с Fortnite, а гораздо раньше.