Mag станет новым тренером состава B8

Киберспортивная организация B8 Esports намерена начать сотрудничество с новым тренером для состава по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, ренировать B8 Esports в новом сезоне будет Андрей Mag Чипенко, который ранее занимал аналогичную должность в BetBoom Team. Ожидается, что официальный анонс о приходе в коллектив 32-летнего украинца будет сделан в ближайшее время.

По итогам второго сезона DPC 2023 для Северной Америки команда B8 заняла пятое место в первом дивизионе, одержав три победы в семи матчах. Коллектив получил 25 тысяч долларов призовых и 40 DPC-очков, сохранив место в лиге.