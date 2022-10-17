Maelstorm считает, что ситуация с COVID-19 в PSG.LGD может привести к срыву TI11

Профессиональный комментатор по Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов поделился мнением о штрафных санкциях в отношении китайской команды PSG.LGD на The International 11.

«Как еще можно было наказать PSG.LGD? Учитывая положение команды в турнирной таблице, это не так плохо. Наказание должно быть строгим, но при этом за такое дисквалифицировать не хочется. Считаю, наказание достаточно справедливо, с одной стороны, с другой — строгое. Но из-за техлуза со стороны RNG возникает ощущение, что PSG.LGD не прочувствует ограничения. Кажется, что штраф является бредом каким-то и совсем не важен. Однако это важно с точки зрения возможного заражения участников и срыва турнира», — приводит слова Кузьминова Cybersport.Metaratings.ru.

PSG.LGD скрыла от сотрудников Valve наличие заболевания COVID-19 у генерального директора клуба. На команду были наложены штрафные санкции в виде запрета на выбор стороны в матче с RNG, а также у китайской команды не будет дополнительного времени при выборе героев в матчах с BOOM Esports и Gaimin Gladiators.

Финальная стадия The International 11 проходит с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составляет 13,5 миллиона долларов.